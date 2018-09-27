HABER

Hindistan'da zina artık suç değil

27.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi zinanın suç olmadığına hükmetti.

Sömürge döneminden kalma yasa gereği evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere hapis ya da para cezası veriliyordu. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin zinayı yasaklayan yasayı kaldırma kararını kadınlara ve erkeklere ayrımcılık yapıldığını söyleyen bir kişinin başvurusu üzerine aldığı bildirildi.

Yasada, "evli bir kadınla kocasının izni olmadan ilişkiye giren" erkekler zina suçu işlemiş sayılıyordu. Sömürgecilik döneminden kalma yasa gereği evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere beş yıla kadar hapis ya da para cezası veriliyordu. Yasaya göre kadınlar ne zina nedeniyle şikayette bulunabiliyor ne de kendileri zinadan sorumlu tutulabiliyordu.

Yüksek Mahkeme'nin beş yargıcının oybirliğiyle aldığı kararın açıklandığı metinde, "Zinayı ceza gerektirecek bir suç olarak değerlendirmek geriye doğru bir adımdır" denildi. Yüksek Mahkeme yargıcı D. Y. Chandrachud yasanın "kadının sahip olduğu cinsel özerkliğe aykırı olduğunu" belirtilerek, "kadınların eşinin isteğine boyun eğmesini" öngördüğünü söyledi. Kararda yasanın kadınları haysiyet ve bireysel seçimden yoksun bıraktığına ve eşlerine kadınları bir "eşya" gibi kullanma ruhsatı verdiğine dikkat çekildi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme yine bu ay 1861 yılından bu yana yürürlükte olan ve eşcinsel ilişkiyi yasaklayan sömürge döneminden kalma tartışmalı bir yasayı iptal etmiş, karar LGBTİ toplumunda büyük sevinç yaratmıştı.

AFP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
AİHM’den Öcalan’a retAİHM’den Öcalan’a ret
'Tarihi' Oturum'Tarihi' Oturum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil

İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil

Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak

Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak

Eşcinsel penguen çift, yavru penguen sahiplendi!

Eşcinsel penguen çift, yavru penguen sahiplendi!

Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu

Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu

Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı

Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı

Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı

Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.