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Hindistan'daki aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, güneybatı eyaleti Kerala'daki yağışlar nedeniyle de son dört günde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala Eyalet Afet Yönetimi kaynaklarından yapılan açıklamada, 18 Temmuz'dan bu yana şiddeti artan muson yağışlarının yol açtığı sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD), şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, Kerala eyaletinin 5 bölgesinde daha önce verilen kırmızı alarm uyarısının 25 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, dalga boyunun 10 metreye kadar çıkabildiği vurgulanarak, balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Eyalette yağış ve sellerden etkilenenler için 27 yardım kampı kurulduğu, aşırı yağışlar nedeniyle Kannur, Malappuram ve Kasargod bölgelerinde yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

- Sellerden en çok etkilenen eyaletler Bihar ve Assam

Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli yağışlar nedeniyle bu ay oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 98, Assam'da 62 kişi yaşamını yitirmişti.

Kerala'da geçen yıl haziranda muson mevsiminin başlamasıyla etkili şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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