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Hindistan’daki buzul felaketinde ölü sayısı 34’e yükseldi

10.02.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçasının nehre düşerek sele yol açmasının ardından yaşanan felakette ölü sayısı 34’e yükseldi.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçasının nehre düşerek sele yol açmasının ardından yaşanan felakette ölü sayısı 34’e yükseldi. 170’den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde 7 Şubat’ta Himalayalar’dan kopan buzul parçasının Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu nehrin üzerindeki baraj yıkılmış, ardından sel felaketi meydana gelmişti. Yetkililer, yaşanan felakette can kaybının 34’e yükseldiğini bildirirken, "Şimdiye kadar çıkarılan 34 cesetten sadece 10’u tespit edilebildi" dedi.

170’den fazla kişiden ise hala haber alınamazken, yaklaşık 35 ile 40 kişinin mahsur kaldığı tahmin edilen tünellerde ise arama- kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının önümüzdeki birkaç gün devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

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