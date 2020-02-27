Hindistan'daki çatışmalarda can kaybı artıyor

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle düzenlenen protestoların ardından Müslümanlarla Hindular arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor.

Protesto ve çatışmaların en yoğun şekilde gerçekleştiği Yeni Delhi'de yetkililer, ölü sayısının 35'e çıktığını, hafta başından beri yaşanan çatışmalarda 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu kişilerin büyük bölümünün tabanca, bıçak, sopa ve taş kullanılarak yapılan saldırılarda yaralandığı açıklandı.

Polis, yağma ve kundaklama vakalarının da yaşandığı Yeni Delhi'deki olaylarda şu ana kadar yaklaşık 130 kişinin yaralandığını belirtti. Uluslararası ajanslar, takviye güvenlik gücü sevk edilmesinin ardından Perşembe günü bölgede tansiyonun düştüğünü bildirdi.

Ayrımcılık eleştirisi

Hindistan'da yürürlüğe giren yasa, komşu ülkelerdeki dini azınlıkların Hint vatandaşı olmasını kolaylaştırıyor. Ancak Müslümanlar bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Destekçilerini ve muhaliflerini karşı karşıya getiren kanuna yönelik protesto gösterileri, yasa taslağının geçen Aralık ayında parlamentoda kabul edilmesinin ardından başlamıştı. Öğrenciler ve Müslüman toplumundan geniş kesimlerin öncülük ettiği gösteriler daha sonra çatışmalara dönüşmüştü.