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Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Mumbai kentinde dün bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 14’e yükseldiği açıklandı.

Hindistan’ın Mumbai kentinde dün bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 14’e yükseldiği açıklandı. Enkaz altında olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hindistan’ın Mumbai kentinin güneyindeki Dongri bölgesinde dün 4 katlı bir bina çöktü. Kurtarma ekipleri enkaz altından 14 cesedin çıkarıldığını, enkaz altında kalan en az 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İtfaiye yetkilisi Ashok Talpade, gece boyunca kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

11 kişi kurtarıldı
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 11 kişinin enkaz altından çıkarıldığı, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına bölge halkı da katıldı.
Binanın muson yağışları nedeniyle çökmüş olabileceği belirtiliyor.
Hindistan’ın Solan kentinde 2 gün önce çöken 3 katlı binada ise 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Hindistan’da eski binaların çökmesi nedeniyle bir yıl içerisinde en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi

Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı 14’e yükseldi
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