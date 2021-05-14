Hindistan'daki Covid krizi, aşı bekleyen ülkeleri de etkiliyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, pandeminin ikinci dalgasıyla mücadele etmeye çalışırken, Covid-19 aşısı imalatındaki hedeflerini tutturmakta zorlanıyor.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan Pune'deki Serum Enstitüsü (SII) her ay 100 milyon doz AstraZeneca aşısı imal ederek, yoksulları ve tehdit altındakileri aşılamak için başlatılan küresel girişime destek olmayı taahhüt etmişti.

Ancak ülke kriz yaşarken, Hindistan hükümeti SII'ın stoklarını ihraç etmesini yasakladı ve aşıları kendi vatandaşlarına ayırdı. Uluslararası baskılar ve peş peşe görüşmelere karşın, Salı günü Başbakan Narendra Modi hükümeti, İngiltere'ye beş milyon dozluk AstraZeneca aşısının gönderilmesini engelledi.

Hindistan'ın Mart ortasında Covid-19 aşılarının ihracını kısıtlama kararı, aşı konusunda bu ülkeye bağımlı Asya ve Afrika ülkelerinde sıkıntıya yol açtı. İhracatın tam anlamıyla ne zaman başlayacağı ve Hindistan'ın biriken siparişleri siparişleri nasıl eriteceği belirsiz.

Hindistan Dış İlişkiler Bakanlığı'na göre Mart-Nisan arasında Covid aşısı ihracatı yüzde 93 azaldı ve 28 milyon dozdan iki milyon doza düştü. Düşüş Mart ortasında, ülkedeki aşı programına öncelik verileceğiyle ilgili haberlerin gelmesinden haftalar önce başladı.