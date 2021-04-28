Hindistan'daki Covid krizi neden bütün dünya için tehlike oluşturuyor?

Hindistan'ın Covid salgınıyla mücadelesi, kayıplar ve artan vakalar dünyada da şok etkisi yarattı.

Bu salgın yalnızca Hindistan'ı değil, herkesi etkileyen bir kriz.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) görevli bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, "Virüs sınırlara ya da milliyetlere, yaşa, cinsiyete veya dine bakmıyor. Şimdi Hindistan'da yaşananlar, maalesef diğer ülkelerde de yaşandı" diyor.

Bu salgın, dünyanın nasıl birbirine bağlı olduğunu da göstermiş oldu. Bir ülkedeki enfeksiyon seviyeleri ne kadar yüksekse, bunun diğer ülkelere yayılma ihtimali de o kadar yüksek.

Seyahat kısıtlamaları, testler, karantina uygulamaları olsa da enfeksiyonlar hala yayılabilir. Virüsün çok yaygın olduğu bir ülkeden gelen bir yolcunun virüsü de beraberinde taşıma ihtimali hayli yüksek. Kısa bir süre önce Yeni Delhi'den Hong Kong'a giden bir uçaktaki yolculardan yaklaşık 50'sinin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Ama Hindistan'da artan vakalarla ilgili kaygı yaratan bir konu daha var: Varyantlar.

Hindistan'da B.1.617 adı verilen yeni bir varyant ortaya çıktı. Bazıları bu varyanta, virüs spike'ında iki önemli mutasyon yaşandığı için "çifte mutant" diyor. Bazı laboratuvar araştırmalarında elde edilen kanıtlar, bu varyantın biraz daha bulaşıcı olduğuna, antikorların da virüsü engellemekte zorlandığına işaret ediyor. Ama bilim insanları bağışıklıkta yaşanan kaybın boyutlarını hala inceliyor.