Hindistan'daki Covid krizinin görsel rehberi

Hindistan'da koronavirüsün ikinci dalgası hastanelerin ve krematoryumların dolmasına yol açtı. Oksijen ve bazı ilaçlar karaborsaya düştü.

Yaşananların boyutlarını ve yetkililerin anlamlarını anlamayı kolaylaştırmak için görsel bir rehber hazırladık.

Vakalar ve ölümler rekor kırdı

Yeni bir varyantın da etkisiyle Hindistan'daki vaka ve ölüm sayıları rekor kırdı.

Pazartesi, ülkede beşinci defa üst üste en fazla ölüm yaşandığı gün oldu.

Fakat test yaptırmak istemeyenler ve isteyip de test bulamayanların fazlalığı nedeniyle, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kırsal bölgelerdeki pek çok ölüm kayıtlara bile geçmiyor.

Başkent Delhi'deki doktorlar insanların hastane önlerinde sıra beklerken, sokakta öldüğünü söylüyor.

Hindistan'da bugüne kadar 17 milyon vaka tespit edildi, 197 bin kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Virologlar virüsün bulaşma hızının 2-3 hafta daha artmasını beklediklerini söylüyor.

Yoğun bakım yatakları neredeyse tamamen doldu

Ülkedeki yoğun bakımlarda sürekli bir yatak kıtlığı var. Çok sayıda aile, yakınlarına yatak bulabilmek için kilometrelerce yol gidiyor.