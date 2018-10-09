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Hindistan'daki dang humması vakalarında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Hindistan'daki dang humması vakalarında artış

Hindistan'da uzmanlar, iklimdeki ani değişikliklerin, dang humması, sıtma ve şiddetli grip vakalarında artışa neden olduğu konusunda uyardı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ülke genelinde geçen hafta 488 yeni dang humması vakası görüldüğü ve bunlardan 169'unun başkent Yeni Delhi'de olduğu kaydedildi.

Yeni Delhi Belediyesinin paylaştığı verilerde, bu yıl içinde kentte 650 dang humması, 347 sıtma vakası görüldüğü belirtildi.

Fortis Hastanesi doktorlarından Vikas Maurya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sivrisinekler için üreme alanı sağlayan iklim değişikliğinin sabit olmadığını kaydetti. Maurya, "Hava durumunu izlerseniz, bunun sabit olmadığını görürsünüz. Bir gün yağmur yağar, su toplanır ve daha sonra 2-3 gün yağmur yağmaz ve sonra tekrar yağmur yağar. Yani, durgun su için herhangi bir fark yaratmıyor. Eylül ayının son haftasında da böyle oldu ve simdi sonuçları görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sir Ganga Ram Hastanesi'nden Dr. Atul Kakar da yağmurdan sonra vakalarda artış görüldüğünü, hastalığa has belirtilerin kendini göstermesinin yaklaşık 10 gün aldığını söyledi.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dang humması Hindistan Yeni Delhi

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