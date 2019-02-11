HABER

Hindistan'daki domuz gribi salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 07:51 | Son Güncelleme

Ülkede salgın nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi

Hindistan'da domuz gribi salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Hindistan basınında yetkililere dayandırılan haberlere göre, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan'da bu yıl 2 bin 854 vaka kaydedildi.

Yetkililer, eyalette hafta sonu 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının 105'e çıktığını bildirdi.

Eyalette salgının en fazla Jaipur, Ganganagar ve Sikar şehirlerinde görüldüğü kaydedildi.

Hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler ise Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri olmuştu.

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılarJandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar
Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldıAntalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Racastan

En Çok Okunan Haberler

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Dikkat! Bu gece başlıyor)

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar

Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar

Ekipler kurtarmaya çalıştı, onlar telefona sarıldı! Antalya'da ilginç görüntüler

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

20 metrelik çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

20 metrelik çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı kavga!

İstanbul'da gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.