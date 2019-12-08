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Hindistan’daki Fabrika Yangınında 40’tan Fazla Ölü

08.12.2019 19:33 | Son Güncelleme

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’daki Fabrika Yangınında 40’tan Fazla Ölü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 4 katlı fabrikada yangının işçiler uyuduğu sırada başladığını kaydetti.

Okul çantalarının üretildiği fabrikada yangının hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

Yangının neden çıktığına dair ise şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil.

Yetkililer 60’tan fazla kişinin kurtarıldığını kaydediyor.

Başbakan Narendo Modi yangını korkunç olarak niteledi ve taziyelerini iletti.

Hükümet yetkilileri soruşturma sonunda suçu olanların cezalandırılacağını kaydetti.

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