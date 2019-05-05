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Hindistan'daki Fani kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kasırganın vurduğu Orissa eyaletinde ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Hindistan'da cuma günü sabah saatlerinde, 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, eyalet genelinde, kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Kasırganın karaya ulaşmasının ardından şiddetinin nispeten azaldığı ve tropik fırtına haline geldiği bildirilirken, hükümetin, kasırganın etkili olduğu 10 bin köy ve 52 kentsel alanda onarım çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde binaların, yolların, elektrik ve iletişim ağlarının büyük hasar gördüğü kasırgada, kulübeler uçmuş, ağaçlar ve elektrik direkleri devrilmişti.

Orissa eyaleti Başbakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, eyalette bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Eyalette önceki gün çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

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Fani Kasırgası Hindistan

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