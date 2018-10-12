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Hindistan'daki kasırga

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:20 | Son Güncelleme

Kasırgada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Hindistan'ın doğusunda dün etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Hindustan Times'ın, yetkililerden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, dün Orissa ve Andra Pradeş eyaletlerinin kuzey kesimlerinde etkili olan "Titli" kasırgasında, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kasırgadan en çok etkilenen yerlerin Orissa'nın Ganjam ile Andra Pradeş'in Srikakulam bölgesi olduğu kaydedildi.

Yetkililer, kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da, 4 bin 319 köye ve 6 kasabaya elektrik verilemediğini belirtti.

Orissa'nın Rayagada bölgesinde tren seferlerinin durduğu, Andra Pradeş'in çeşitli köylerine içme suyu temin eden kaynakların hasar gördüğü bildirildi.

Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Ganjam, Gajapati ve Rayagada bölgelerinden geçen nehirlerde su seviyesinin, tehlike sınırının üzerine çıktığı uyarısı yapıldı.

Yetkililer, dün kasırgada ölen 8 kişinin, suda boğularak ya da çöken duvarların ve devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yetkililerin, 800'den fazla barınak kurduğu ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilmiş, elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda eğitime ara verilmişti.

Orissa'da 1999'daki kasırgada, 15 binden fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kasırga Titli

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