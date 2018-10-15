Hindistan'daki kasırga

Hindistan'ın doğusunda iki gün önce etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
"Press Trust of India" ajansının haberine göre,
Odişa eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasının ardından 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.
Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği belirtildi.
Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da çok sayıda kasaba ve köye elektrik verilemiyor.
Yetkililer, kasırga nedeniyle 800'den fazla barınak kurulduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtmişti. Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentteki okullarda eğitime ara verilmişti.
Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Türkiye ve Suriye orduları birlikte savaşabilir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum