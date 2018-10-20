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Hindistan'daki kasırga

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'ın doğusunda geçen hafta etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Odişa eyaletini 10 gün önce vuran "Titli" kasırgası sonrası kaybolan 4 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 61'e ulaştı.

Odişa'da kasırga nedeniyle 57 bin evin yerle bir olduğu belirtildi.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgeleri etkilenmişti.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da, çok sayıda kasaba ve köye elektrik verilemediği açıklanmıştı.

Yetkililerin 800'den fazla barınak kurduğu ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilmiş, elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda eğitime ara verilmişti.

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kasırga Titli

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