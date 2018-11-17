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Hindistan'daki kasırga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Kasırgada ölü sayısı 40'a çıktı

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda evin hasar gördüğünü ve 82 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tamil Nadu eyaleti başbakanı Edappadi K Palaniswami, pazar günü kasırgadan etkilenen bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Palaniswami, dün yaptığı açıklamada kasırgadan zarar görenlere her türlü yardımın ulaştırılacağını ifade etmişti.

Kasırga nedeniyle bölgeye elektrik verilemiyor.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaja Hindistan kasırga

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