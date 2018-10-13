Hindistan'daki kasırga 21 can aldı

Hindistan'ın doğusunda iki gün önce etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Şinhua'nın haberine göre, Odisha eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasında, 21 kişi hayatını kaybetti.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da, 4 bin 319 köye ve 6 kasabaya elektrik verilemediği aktarıldı.

Bölgede tren seferlerinin durduğu ve birçok köye içme suyu temin eden kaynakların hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililerin, 800'den fazla barınak kurduğu ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilmiş, elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda eğitime ara verilmişti.

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

