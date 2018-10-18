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Hindistan'daki kasırga 57 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Hindistan'daki kasırga 57 can aldı

Hindistan'ın doğusunda geçen hafta etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Odisha eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasında 57 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 10'unun çocuk, 19'unun da kadın olduğu kaydedildi.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da, 4 bin 319 köye ve 6 kasabaya elektrik verilemediği açıklandı.

Yetkililerin 800'den fazla barınak kurduğu ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilmiş, elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda eğitime ara verilmişti.

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Titli Kasırgası Hindistan Odisha eyaleti

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