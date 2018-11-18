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Hindistan'daki kasırgada ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:44 | Son Güncelleme

Hindistan'daki kasırgada ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kasırgada ölenlerin sayısı 46'ya ulaştı.

Bölgede 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Tamil Nadu eyaleti Başbakanı Edappadi K Palaniswami kasırgadan etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Palaniswami, yaptığı açıklamada, kasırgadan zarar görenlere her türlü yardımın ulaştırılacağını söyledi.

Kasırga nedeniyle bölgedeki birçok haneye elektrik verilemiyor.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999'da meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaja kasırgası Hindistan kasırga

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