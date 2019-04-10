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Hindistan'daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Hindistan Kongre Partisi lideri Rahul Ghandi, parlamento seçimlerinde Uttar Pradeş eyaletine bağlı Amethi şehrinden adaylığını açıkladı

AMETHI (AA) - Hindistan'da yarın başlayacak parlamento seçimleri öncesinde muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi (INC) lideri Rahul Ghandi, milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı.

Ghandi, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha (Halk Meclisi) için yapılacak seçimlerde, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Amethi şehrinden adaylığını duyurdu.

Üst üste üç dönemdir Halk Meclisinde Amethi'yi temsil eden 48 yaşındaki Ghandi, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke siyasetine yön veren, INC'nin kurucusu Nehru-Gandhi ailesinin yeni nesil temsilcisi olarak biliniyor.

Rahul Ghandi'nin babası Rajiv Ghandi, 1991'de başbakanlık yaparken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Kız kardeşi Priyanka Gandhi de yakın zaman önce INC'nin Uttar Pradeş eyaletindeki yöneticisi seçilmişti.

INC lideri daha önce Kerala eyaletindeki Wayanad şehrinden adaylık başvurusunda bulunmuştu. Hindistan'da seçim sistemi milletvekili adaylarının iki ayrı seçim çevresinden aday olmasına izin veriyor.

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, 545 sandalyeli Halk Meclisinde 80 sandalyeyle temsil ediliyor. Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor. BJP, 2014 yılındaki parlamento seçimlerinde eyaletteki 80 sandalyeden 71'ini kazanmıştı.

Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun parlamento seçimlerinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ülkenin kurucu partisi merkez-sol eğilimli INC, seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 2014'te gerçekleşen son parlamento seçimlerinin galibi 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran BJP olmuştu. Parti lideri Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. INC ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.

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Hindistan Hindistan Kongre Partisi (INC) parlamento seçimleri

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