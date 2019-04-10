Hindistan'daki parlamento seçimleri

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, 545 sandalyeli Halk Meclisinde 80 sandalyeyle temsil ediliyor. Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor. BJP, 2014 yılındaki parlamento seçimlerinde eyaletteki 80 sandalyeden 71'ini kazanmıştı.

INC lideri daha önce Kerala eyaletindeki Wayanad şehrinden adaylık başvurusunda bulunmuştu. Hindistan'da seçim sistemi milletvekili adaylarının iki ayrı seçim çevresinden aday olmasına izin veriyor.

Üst üste üç dönemdir Halk Meclisinde Amethi'yi temsil eden 48 yaşındaki Ghandi, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke siyasetine yön veren, INC'nin kurucusu Nehru-Gandhi ailesinin yeni nesil temsilcisi olarak biliniyor.

Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun parlamento seçimlerinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ülkenin kurucu partisi merkez-sol eğilimli INC, seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 2014'te gerçekleşen son parlamento seçimlerinin galibi 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran BJP olmuştu. Parti lideri Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. INC ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.

