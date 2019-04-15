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Hindistan'daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Seçim Komisyonu, iktidardaki Hindistan Halk Partili Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath'a, dini değerleri incitici ifadeleri nedeniyle 72 saat kampanya durdurma cezası verdi

Hindistan'da Seçim Komisyonu (ECI), Hindistan Halk Partili (BJP) Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın bir konuşmasında kullandığı dini nefrete yönelik ifadeler nedeniyle parlamento seçimlerinde 72 saat süreyle seçim kampanyası yapmasını yasakladı.

Hindu gazetesinde yer alan habere göre, ECI, 9 Nisan'da yaptığı bir konuşmada Müslümanların dini değerlerini incitici ifadeler kullanan Adityanath'a, seçimlerin yürütülmesini düzenleyen Örnek Davranış Kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle salı gününden geçerli olmak üzere 72 saat süreyle kampanya durdurma cezası verdi.

İktidardaki Hindu milletçisi BJP'nin önde gelen isimlerinden olan Adityanath, 9 Nisan'daki seçim mitinginde rakip partilerin Müslüman azınlığın oylarına talip olmalarını eleştirirken, "(Rakip siyasi partiler) Kongre, Samajwadi ve Bahujan Samaj, Ali'ye güveniyorsa, biz Bajrang Bali'ye güveniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyon, Adityanath'ın konuşmasında İslam halifesi Hazreti Ali ile Hindu tanrısını karşı karşıya getirmesinin, yurttaşların dini duygularını inciteceğine, bu yüzden seçim adabına aykırı olduğuna hükmetti.

Hindistan'da federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın 543 sandalyesini belirlemek üzere yapılan seçimler 19 Mayıs'ta sona erecek. 7 safhada yapılacak seçimlerde 900 milyona yakın seçmen oy kullanacak.

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