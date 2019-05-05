HABER

Hindistan’daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

Seçimlerin 29 Nisan'da başlayan dördüncü aşaması tamamlandı ⁃ Yaklaşık 85 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 72’sini belirlemek için oy kullandı - Seçimin beşinci turu yarın başlayacak

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin dördüncü aşaması tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin dördüncü aşamasında, 9 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 85 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 130 milyon seçmenin bulunduğu dördüncü aşamada, seçime katılım oranının yüzde 65,51 olduğu belirtildi.

Seçimin dördüncü aşamasında 9 eyaletten 961 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 72'si için yarıştı.

İlk dört aşaması tamamlanan genel seçimlerde yarın ile 12 ve 19 Mayıs'ta 168 sandalye için oy kullanılacak.

Seçimin yarın başlayacak beşinci aşamasında 51 sandalye için 7 eyalette oy kullanılacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

- Suikast

Öte yandan, seçimlerin bu aşamasında, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Cammu Keşmir’in Anantnag kentindeki liderlerinden Gul Mohammad Mir, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Batman iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Batman iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan parlamento seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bolu iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bitlis iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bitlis iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bingöl iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bingöl iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bilecik iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bilecik iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bayburt iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bayburt iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Batman iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Batman iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.