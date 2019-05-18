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Hindistan’daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Seçimlerin 12 Mayıs’ta başlayan 6. aşaması tamamlandı - Yaklaşık 64 milyon seçmen, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 59’unu belirlemek için oy kullandı

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin altıncı aşaması tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin altıncı aşamasında, 7 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 64 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 100 milyon seçmenin bulunduğu altıncı aşamada, seçime katılım oranının yüzde 63,49 olduğu belirtildi.

Seçimin altıncı aşamasında 7 eyalette toplam 979 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’u için yarıştı.

Genel seçimlerde yarın yedinci ve son tur için oy verme işlemi başlayacak. Yedinci aşamada seçmenler, Halk Meclisinin kalan 59 sandalyesini belirlemek için 8 eyalette oy kullanacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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Hindistan parlamento seçimleri

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