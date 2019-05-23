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Hindistan'daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun seçimi olan Hindistan parlamento seçimlerinde oy sayımı başladı - Gelen ilk sonuçlara göre Başbakan Narendra Modi'nin partisi seçimleri önde götürüyor

YENİ DELHİ (AA) - Dünyanın en uzun seçimi olan Hindistan parlamento seçimlerinde oy sayımına başlanırken, gelen ilk sonuçlara göre mevcut Başbakan Narendra Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) seçimleri önde götürüyor.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 294'ünü Modi'nin partisi BJP kazanmış görünüyor.

Komisyonun açıklamasında, oyların ne kadarının sayıldığı ise belirtilmedi.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

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