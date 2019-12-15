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Hindistan’daki protestolarda ölü sayası 6’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

Hindistan’da Vatandaşlık Düzenleme Yasası karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.Hindistan’da Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’tan gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu, Hristiyan olan yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açan Vatandaşlık Düzenleme Yasası’na karşı gösteriler 3.

Hindistan’da Vatandaşlık Düzenleme Yasası karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Hindistan’da Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’tan gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu, Hristiyan olan yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açan Vatandaşlık Düzenleme Yasası’na karşı gösteriler 3. gününde devam ediyor. Tartışmalı yasanın
onaylanmasının ardından başlayan gösterilerde şiddet olayları yaşanıyor. Batı Bengal eyaletindeki gösterilerde protestocular tren istasyonlarını tahrip edip, trenleri ateşe verdi. Assam eyaletinde protestocuların petrol tankerini yakması sonucu ise en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gösteriler sırasında polisin protestoculara ateş açtığı ve ölü sayısının 6’ya yükseldiği kaydedildi.
Vatandaşlık Düzenleme Yasası, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yasalaşmıştı. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, Batı Bengal eyaletinin doğusu, başkent Yeni Delhi ve güneybatıdaki Kerala eyaletinde protestolar patlak vermişti.

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