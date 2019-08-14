HABER

Hindistan’daki sel felaketinde 1 ayda 270 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Hindistan’da son 1 ayda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 270 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişinin ise evsiz kaldı.Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında son 1 ayda 270 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’da son 1 ayda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 270 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişinin ise evsiz kaldı.
Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında son 1 ayda 270 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 milyon kişinin yerlerinden edildiği sel felaketinde, 6 eyalette binlerce ev sular altında kaldı. Ülkenin güneybatısındaki Kerala, Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde binlerce hektarlık ekili tarım arazileri tahrip olurken, birçok bölgede kara ve demiryolları hasar gördü.
Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanların meydana geldiği Kerala eyaletinde, son bir ayda 95 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Eyalette yaklaşık 190 bin kişinin ise yardım kamplarına yerleştirildiği belirtildi.
Nehirlerde su seviyesinin yükseldiği Karnataka’da 54 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Eyalet genelinde yaklaşık 700 bin kişinin ise tahliye edildiği belirtildi. Maharaştra eyaletinde 48 kişinin öldüğü ve sel sularının geri çekilmeye başladığı öğrenildi. Madya Pradeş eyaletinde 32 kişinin hayatını kaybettiği tarım arazilerinin tahrip olduğu ve Gujarat eyaletinde de 31 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Bayram şekeri jandarmadanBayram şekeri jandarmadan
Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulamasıJandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Baraj kapakları açılınca yol kapandı! Mahsur kaldılar

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.