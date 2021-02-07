Hindistan’daki sel felaketinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan’da Himalayalar’dan kopan buzul parçasının neden olduğu selde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan 125 kişiyi ise arama çalışmalarına devam ediyor.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat yaptığı açıklamada, National Thermal Power Corporation (NTPC) fabrikasında ve Rishiganga’daki projesinde çalışan yaklaşık 125 kişiden haber alınamadığını aktararak, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ailelere tazminat ödenecek

Rawat, bir inşaat alanında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, felaketin kesin nedenini belirlemek için bilimsel uzmanlardan oluşan bir ekibin bölgede çalışmalara başladığını belirtti. Rawat, kurbanların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

12 işçi kurtarıldı

Rishiganga Projesi Sözcüsü Vivek Pandey yaptığı açıklamada, yapım aşamasında olan bir tünelde mahsur kalan 12 işçinin kurtarıldığını ifade etti. Pandey, Tapovan’da 2,5 kilometre uzunluğundaki ikinci bir tünelde mahsur kalan işçiler ile ise henüz temas kurulamadığını aktardı. Pandey, kurtarma operasyonunun devam ettiğini, ancak enkaz ve çamur nedeniyle aksaklılar yaşadığını belirtti.