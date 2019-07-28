Hindistan’daki sel felaketinde bilanço artıyor

Hindistan’ın Assam ve Bihar eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 200’e çıktı.

Hindistan’da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki selden en çok etkilenen Assam ve Bihar eyaletlerinde ölü sayısı 200’e yükseldi.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, Assam eyaletinde 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brahmaputra nehri de dahil olmak üzere birçok nehirde su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği ve bazı bölgelerde su baskınlarının sürdüğü ifade edildi. Assam Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 20 bölgede selden 3.8 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Bihar eyaletinin doğusunda ise en az 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Eyalette yaklaşık 12 bölgede yaşayan 8.1 milyon kişi şiddetli yağışlardan etkilendi. Koshi, Burhi Gandak, Bagmati, Adhwara Samooh, Kamla Balaan ve Mahananda nehirlerde suyun tehlikeli seviyede olduğu belirtildi. Bihar’da selden etkilenenlerin 42 yardım kapına sığındığı ve 796 yardım personeli ile 125 kurtarma botunun yardım çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.