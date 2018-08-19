Hindistan’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı Artıyor

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletindeki sel felaketinde 350’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.

8 Ağustos’ta başlayan yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları eyaletteki bazı evlerle ve köprülerin yıkılmasına neden oldu.

Binlerce kurtarma görevlisi mahsur kalanları kurtarmaya ve uzak bölgelerde yardım bekleyenlere yardım ulaştırmaya çalışıyor. Bu çabalar için yüzlerce botla 20’den fazla helikopter kullanılıyor. Hava koşullarının düzelmekte olduğunu kaydeden yetkililer Pazartesi günü mahsur bölgelerde kalan 10 bin kişinin kurtarılabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, oluşturulan 4 bin kampta 80 bin kişinin bardındığını da kaydediyor.

Yetkililer bunun Kerala’da bir yüzyıl içinde meydana gelen en kötü sel felaketi olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, 10 bin km’den fazla yolun zarar gördüğünü kaydediyor. Eyaletteki en önemli havaalanlarından biri Kochi’nin de sel nedeniyle kapandığı, 26 Ağustos’ta açılacağı belirtildi.

Yetkililer, sel felaketinin neden olduğu zararın da şimdilik 3 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

