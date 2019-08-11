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Hindistan'daki sel ve heyelanlarda 125 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ülkenin güney ve batı eyaletlerinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çarşambadan bu yana 125 kişi yaşamını yitirdi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın güney ve batı eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 125 kişi hayatını kaybetti.

Kerala eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, yağışların neden olduğu sellerde çarşamba gününden bu yana 57 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, eyalet genelinde 165 bin kişinin, sel mağdurları için açılan binden fazla yardım kampına tahliye edildiğini duyurdu.

Ülkenin en güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sularında mahsur kalanları tahliye için hava kuvvetleri devreye girdi.

Tamil Nadu'da 5 kişi, Karnataka eyaletinde de 31 kişi hayatını kaybetti.

Karnataka eyaleti yönetimi, sellerin bir milyar dolar zarara yol açtığını bildirdi.

Maharaştra eyaletinde sellerde 29 kişi yaşamını yitirirken, en az 200 bin kişi suların bastığı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gujarat eyaletinde de aşırı yağışların zarar verdiği bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Son verilerle ülke genelinde sel ve heyelanlar sonucu çarşamba gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e çıktı.

Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te geçen ay meydana gelen sellerde 200'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel

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