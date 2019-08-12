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Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 201'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e çıktı

Hindistan'ın güney ve batı eyaletlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 201'e yükseldi.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında çarşamba gününden bu yana 201 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının 76'ya yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 50 kişiye henüz ulaşılamadığını ve yaklaşık 290 bin kişinin sel mağdurları için açılan kamplarına tahliye edildiğini duyurdu.

Maharaştra eyaletinde 43 kişi seller nedeniyle hayatını kaybederken, Karnataka eyaletinde 42 kişinin öldüğü, kayıp 12 kişinin bulunması için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Gujarat eyaletinde 31 kişinin sele kapılarak yaşamını yitirdiği, Uttarakhand eyaletinde ise toprak kayması nedeniyle anne ve 9 aylık bebeği dahil 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cammu Keşmir'de ise seller nedeniyle aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te geçen ay meydana gelen sellerde 200'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel

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