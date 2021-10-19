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Hindistan’daki selde 16 kişi öldü

19.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’daki selde 16 kişi öldü

ANKARA (AA) – Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times’ın haberine göre, Uttarakhand'da devam eden şiddetli yağışlar eyaletin farklı bölgelerini olumsuz etkilemeye devam ederken, sel nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Şiddetli yağışların bölgedeki evleri, yolları tahrip ettiği, yaşanan sel felaketinde 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Eyalet lideri Pushkar Singh Dhami, sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanların tahliye edilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Dhami, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin durum değerlendirmesi için kendisini aradığını ve her türlü yardım konusunda destek sözü verdiğini aktardı.

Hindistan ordusuna ait 3 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye varmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

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sel Hindistan

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