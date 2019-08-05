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Hindistan'daki seller

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ülkede şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde ölenlerin sayısı 220'ye çıktı - Bihar'ın bazı bölgelerinde suların çekilmesiyle halk evlerine dönmeye başladı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 220'ye yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 130 olan ölü sayısı son günlerde değişmezken, Assam'da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıktı.

Yetkililer, sellerin 13 bölgeyi vurduğu Bihar'da su taşkınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan halkın, bazı bölgelerde suların çekilmesiyle evlerine dönmeye başladığını belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDRF), Bihar'da sellerden etkilenenlerin sayısının 8,8 milyonu aştığını açıkladı.

Yardım ve iyileştirme çalışmalarının NDRF'nin desteğiyle eyalet hükümetince yürütüldüğü kaydedildi.

Assam Eyalet Afet Yönetimi Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletin 10 bölgesinde sellerden etkilenenlerin sayısının yaklaşık 88 bin olduğu bildirildi.

Eyalette halihazırda 147 köyün sular altında olduğu ifade edilen açıklamada, 16 bin 890 hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 6 bölgede faaliyet gösteren 25 yardım kampında 3 bin 247 kişinin bulunduğu vurgulandı.

Diğer yandan, yetkililer Assam'da su seviyesinin düşmeye başladığını ancak yine de bazı nehirlerde tehlike düzeyinin altına inmediğini aktarmıştı.

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Assam bihar

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