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Hindistan'daki seller can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Hindistan'daki seller can almaya devam ediyor

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı hafta sonu 208'e yükseldi.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 127, Assam'da ise 81 kişi yaşamını yitirirken, ülkenin kuzey batısındaki Racastan eyaletinde de aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü.

Assam'da sellerden etkilenen 18 bölgede bin 716 köy sular altında kalırken, sel mağdurları için 615 yardım kampı kuruldu.

Bihar'da da sellerden etkilenenlerin sayısı 8,5 milyonu geçerken, 6 binden fazla sel mağduru yardım kamplarına yerleştirildi. Eyalette selden etkilenen 13 bölgeden Sitamarhi'de 37, Madhubani'de ise 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Racastan eyaletinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen su taşkınları ya da evlerin duvarlarının çökmesi gibi afet ve kazalar nedeniyle Sikar bölgesinde 6, Jaipur bölgesinde 4 ve Jhunjhunu bölgesinde 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkede Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, dün, muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle iki istasyon arasında mahsur kalan trenden 700 yolcu tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Assam bihar Racastan

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