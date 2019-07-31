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Hindistan'daki sellerde bilanço artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerin en çok etkilediği eyaletlerden Bihar ve Assam'da yaşamını yitirenlerin sayısı 216'ya çıktı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 216'ya yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 130, Assam'da ise 86 kişi yaşamını yitirirdi.

Yetkililer, Bihar'da sellerin vurduğu 13 bölgede su taşkınlarından etkilenenlerin sayısının 8,8 milyonu geçtiğini belirtti.

Assam'ın 13 bölgesindeki 864 köyün sellerden etkilendiğini kaydeden yetkililer, eyalette sel mağdurları için kurulan 417 yardım kampında 30 bin 925 kişinin kaldığını bildirdi.

Diğer yandan, Assam'da, su seviyesinin düşmeye başladığı ancak yine de bazı nehirlerde tehlike düzeyinin altına inmediği aktarıldı.

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