Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 106, Assam'da ise 68 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Bihar'ın 12 bölgesinde 8 milyondan fazla, Assam'ın 19 bölgesinde ise yaklaşık 3 milyon kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Assam'da selden etkilenen bölgelerde 2 bin 500'ten fazla köyün hala sular altında olduğunu kaydeden yetkililer, yüzde 90'ından fazlasının sular altında kalan Kaziranga Ulusal Parkı'nda 13 Temmuz'dan itibaren aralarında fil, gergedan ve geyiklerin bulunduğu 204 hayvanın da telef olduğunu bildirdi.

Assam'da seller nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 100 binden fazla kişinin halihazırda yardım kamplarında kaldığını belirten yetkililer, Bihar'da ise kamplardaki sel mağdurlarının sayısının 29 bin 400'e gerilediği bilgisini paylaştı.