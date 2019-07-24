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Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerin en çok etkilediği eyaletlerden Bihar ve Assam'da yaşamını yitirenlerin sayısı 174'e yükseldi

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 106, Assam'da ise 68 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Bihar'ın 12 bölgesinde 8 milyondan fazla, Assam'ın 19 bölgesinde ise yaklaşık 3 milyon kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Assam'da selden etkilenen bölgelerde 2 bin 500'ten fazla köyün hala sular altında olduğunu kaydeden yetkililer, yüzde 90'ından fazlasının sular altında kalan Kaziranga Ulusal Parkı'nda 13 Temmuz'dan itibaren aralarında fil, gergedan ve geyiklerin bulunduğu 204 hayvanın da telef olduğunu bildirdi.

Assam'da seller nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 100 binden fazla kişinin halihazırda yardım kamplarında kaldığını belirten yetkililer, Bihar'da ise kamplardaki sel mağdurlarının sayısının 29 bin 400'e gerilediği bilgisini paylaştı.

- Eyalet yönetimi, ilgisiz kalmakla suçlandı

Bihar eyaletinin selden en çok etkilenen bölgelerinden Katihar'da, eyalet Başbakanı Nitish Kumar'ı protesto eden yüzlerce sel mağduru kendilerine verilen yardım malzemelerini reddetmiş, tekrarlayan sellere karşı kalıcı çözüm bulunmasını istemiş ve eyalet yönetimini sel mağdurlarına karşı ilgisiz kalmakla suçlamıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinde ise 18 Temmuz'dan itibaren şiddeti artan muson yağışlarının yol açtığı sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Assam bihar Hindistan'daki seller

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