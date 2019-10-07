Hindistan'daki şiddetli yağışlar

Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi. India Today'in haberine göre, yetkililer, Bihar'ın 15 bölgesinde 27-30 Eylül'de etkili olan aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 97'ye çıktığını bildirdi. Eyalet afet yönetim biriminden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin boğulma, duvar çökmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. - Yağışların ardından 775 dang humması vakası görüldü NDTV kanalının haberine göre, Bihar eyaletinde geçen hafta etkili olan aşırı yağışların ardından eyalette dang humması vakaları görülmeye başlandı. Yetkililer, yağışların ardından hafta sonu eyalet genelinde 775 dang humması vakası kaydedildiğini ve bunlardan en az yüzde 80'inin, sellerden en çok etkilenen Patna şehrinde görüldüğünü belirtti. Patna'nın bazı kesimlerinde su taşkınlarının yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürdüğü aktarılırken, selde telef olan hayvan leşlerinin ve sürüklenen çöplerin sularda olmasının vektörle bulaşan hastalık riskini artırdığı ifade edildi.

Patna'da, sivrisinek kaynaklı hastalıkların daha fazla yayılmasını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. - Sellerden yaklaşık 2 milyon 145 bin kişi etkilendi Eyalet hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğu ve yaklaşık 2 milyon 145 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti. Diğer yandan Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 111 olarak açıklanmıştı. Resmi veriler, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koymuştu. Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. - Dang humması Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.