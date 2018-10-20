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Hindistan'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazasında hayatı kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, bir yolcu treninin festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazası nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 61'e çıktı.

Kazada yaralanan 72 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi yaşanan kazayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek üzere ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçmişti. Kazanın ardından 58 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralılar civardaki hastanelere kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dussehra Hindistan Kaza tren

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