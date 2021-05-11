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Hindistan'daki Vaka Artışı Dünyayı da Tehdit Ediyor

11.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Corona virüsü salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Son olarak ülkede yeni vaka sayısında yeni bir rekor seviye görüldü

Hindistan'daki Vaka Artışı Dünyayı da Tehdit Ediyor

Hindistan’da Corona virüsü salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Son olarak ülkede yeni vaka sayısında yeni bir rekor seviye görüldü. Dün itibariyle Hindistan’da bir günde görülen vaka syaısı 329 bin 942 kişi oldu. Bir günde salgın nedeniyle 3 bin 876 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı 23 milyona yaklaştı. Bugüne dek hayatını kaybeden kişi sayısı da 250 bine ulaştı.

Bu verilere göre dünyada günlük olarak Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden her 3 kişiden biri Hindistan’da. Son bir haftada Hindistan’da bir günde en fazla 390 bin 995 vaka görüldü.

Öte yandan Hindistan’da ortaya çıkan yeni varyantın tüm dünya için de tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de Hindistan’da geçtiğimiz yıl rastlanan varyantın çok daha hızla yayılma özelliğine sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Maria Van Kerkhove da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Hindistan varyantının küresel bir tehdit haline geldiğini belirtti.

Oksijen ve tıbbi malzeme eksiği can kayıplarını arttırıyor

Hindistan’a tüm dünyadan tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor. Gönderilen malzemeler arasında solunum cihazları da yer alıyor. Yetkililer, yardımlara karşın ülkede tıbbi yardım malzemesi eksiğinin olduğunu söylüyorlar.

Pazartesi günü Tirupati şehrindeki devlet hastanesinde 11 kişinin oksijen desteği eksiği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Aligarh Müslüman Üniversitesi kampüsünde aralarında öğretim üyelerinin de bu bulunduğu 16 kişinin salgın yüzünden öldüğü açıklandı.

Ülkede ayrıca Corona vakaları arasında ölümcül siyah mantar hastalığı görüldüğü doktorların da bu konuda da uyarıldığı belirtiliyor.

İneklerin kutsal sayıldığı ülkede bazı kişilerin üzerilerine inek dışkısı ve idrarı sürdükleri ve bu sayede bağışıklık sistemlerini Corona virüse karşı güçlendirdiklerine inandııkları ifade ediliyor. Uzmanlarsa bunun doğru bir yöntem olmadığını dile getiriyorlar.

ABD’li teknoloji şirketi Iphone’un Hindistan’daki üretim merkezinde de çalışanların salgına yakalanması nedeniyle üretimin yarı yarıya düştüğü ifade ediliyor.

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