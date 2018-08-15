Hindistan'daki yağışlar

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 44 kişi yaşamını yitirdi.
Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu eyalette hava yolları ve tren seferleri sekteye uğradı.
Kochi'de pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşların cumartesi gününe kadar durdurulduğu bildirildi.
Eyaletteki 14 bölgeden 12'sinde kırmızı alarm durumuna geçilirken, bazı bölgelere ise elektrik ve su verilemediği kaydedildi.
Eyalette 8 Ağustos'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde ölenlerin sayısı dün 39 olarak açıklanmıştı.
Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar ölenlerin sayısı 775'i geçti.
İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun
Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye flaş yanıt!
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum