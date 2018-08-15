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Hindistan'daki yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde ölenlerin sayısı 44'e çıktı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 44 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu eyalette hava yolları ve tren seferleri sekteye uğradı.

Kochi'de pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşların cumartesi gününe kadar durdurulduğu bildirildi.

Eyaletteki 14 bölgeden 12'sinde kırmızı alarm durumuna geçilirken, bazı bölgelere ise elektrik ve su verilemediği kaydedildi.

Eyalette 8 Ağustos'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde ölenlerin sayısı dün 39 olarak açıklanmıştı.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar ölenlerin sayısı 775'i geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kerala muson yağmurları

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