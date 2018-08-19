Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

ANKARA(AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 368'e yükseldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala'da, helikopterlerin de katıldığı tahliye çalışmaları devam ederken, evlerini terketmek istemeyen 5 kişi göz altına alındı.
Bölgede 12 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 220 binden fazla kişi, sığınma merkezlerine yerleştirildi.
Muson yağışlarından kaynaklanan seller, Kerala'ya bağlı 14 bölgenin 12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.
Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yağışların yarından sonra şiddetini azaltacağı duyuruldu.
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