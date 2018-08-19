HABER

Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde 12 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 368 kişi yaşamını yitirdi

ANKARA(AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 368'e yükseldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala'da, helikopterlerin de katıldığı tahliye çalışmaları devam ederken, evlerini terketmek istemeyen 5 kişi göz altına alındı.

Bölgede 12 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 220 binden fazla kişi, sığınma merkezlerine yerleştirildi.

Muson yağışlarından kaynaklanan seller, Kerala'ya bağlı 14 bölgenin 12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yağışların yarından sonra şiddetini azaltacağı duyuruldu.

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Rize'de yaylada kaybolan 3 kişiyi JAK timi buldu Rize'de yaylada kaybolan 3 kişiyi JAK timi buldu 
Bodrum çiçek açtıBodrum çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşırı yağışlar Hindistan kerala Sel ve heyelan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.