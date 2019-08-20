HABER

Hindistan'daki yağışların bilançosu artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Hindistan'daki yağışların bilançosu artıyor

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Uttarakhand eyaletinde 32'ye, Himaçal Pradeş eyaletinde 26'ya çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalar nedeniyle Uttarakhand'de 32 kişinin, Himaçal Pradeş'te de 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Onlarca evin selde sürüklendiği Uttarakhand'de 8 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Eyalette eğitime ara verildi.

Pencap, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle turist ve yöre halkının bazı bölgelerde mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, 670'den fazla yolun kısmen ya da tamamen kapandığı Himaçal Pradeş'te hala yüzlerce turistin yardım beklediğini belirtti.

- 10 binden fazla kişi evlerini terk etti

Diğer yandan Yeni Delhi'de taşma riski bulunan Yamuna Nehri civarındaki alçak yerlerde ikamet eden 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, dün Pencap'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 209'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını aktarmıştı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 350 kişi hayatını kaybetmişti.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Haluk Levent’in ’ağaç kampanyasına’ Soyer’den destekHaluk Levent’in ’ağaç kampanyasına’ Soyer’den destek
Kadın dostu BüyükşehirKadın dostu Büyükşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşırı yağışlar Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

Savcılık düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde yolu kesip! Terör estirdiler

Terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar!

Eminönü'nde yağıştan etkilenen esnafa 100 bin TL'lik kredi!

İstanbul Valisi açıkladı: 3 yıl ödemeli, 100 bin TL'lik kredi

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.