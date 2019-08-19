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Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Hindistan'daki yağışların yol açtığı can kaybı artıyor

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların son iki günde yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı Himaçal Pradeş eyaletinde 25'e çıkarken, Uttarakhand eyaletinde 17 ve Pencap eyaletinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Himaçal Pradeş'te son iki günde etkili şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

Himaçal Pradeş eyalet Başbakanı Jai Ram Thakur, bu yıl muson mevsiminde ölenlerin sayısının 43'e yükseldiğini ifade etti.

Yetkililer, eyaletteki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 22 kişinin kayıp olduğu ve afetlerde bazı yolların kapanması sonucu 500'den fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisini paylaştı.

Uttarakhand'de aniden bastıran yoğun yağışlar nedeniyle Mori yöresinde 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, Uttarkashi bölgesinde 20 evin sel sularında sürüklendiğini ifade etti.

Eyaletteki tüm okullarda ise bugün eğitime ara verildi.

- Tedbir amaçlı 209'dan fazla köy boşaltıldı

Pencap eyaletinde etkili şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, 209'dan fazla köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını aktardı.

Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh, taşkın durumunun yakından takip edildiğini dile getirdi.

Diğer yandan Yeni Delhi'de Yamuna Nehri sularının tehlike seviyesini aştığı kaydedildi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 350 kişi hayatını kaybetmişti.

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Himaçal Pradeş Hindistan'daki seller Pencap Uttarakhand

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