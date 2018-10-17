Hindistan'daki Zika virüsü salgını

Hindistan'ın Racastan eyaletinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 100'e çıktı.
Şinhua ajansının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Racastan'ın Jaipur kentinde son 36 saatte 28 kişide daha Zika virüsü tespit edildi.
Böylece çoğu Jaipur kenti olmak üzere Racastan eyaletinde görülen vaka sayısı 100'e yükseldi.
Zika virüsü tespit edilen kişilerden 22'sinin hamile olduğu belirtildi.
Bölgede sağlık ekipleri yaklaşık 26 bin evde incelemede bulunmuştu.
Bu salgının Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü Zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.
Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.
Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.
Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nöro gelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.
Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.
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