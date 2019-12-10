Hindistan'dan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun "vatandaşlık yasası" açıklamasına tepki

Hindistan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun (USCIRF), tartışmalı Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nın federal parlamentonun her iki kanadından da geçmesi durumunda, aralarında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın da bulunduğu bir grup politikacıya yaptırım öngören açıklamasına tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, USCIRF'nin çok az bilgisinin bulunduğu bir konuda, ön yargı ve peşin hükümlerle hareket etmesinin "üzücü" olduğu belirtildi.

Açıklamada, komisyonun Hindistan'ı yargılama salahiyetinin bulunmadığının altı çizilerek "USCIRF tarafından Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısına ilişkin yapılan açıklama ne doğru ne de haklı gösterilebilir." ifadelerine yer verildi.

- USCIRF'nin açıklaması

USCIRF tarafından yapılan açıklamada, Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısındaki "din kriteri" göz önüne alınarak derin bir şekilde rahatsızlık duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, tasarının federal parlamentonun üst meclisi Rajya Sabha'dan da (Eyaletler Meclisi) geçmesi durumunda, "ABD hükümeti, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ve diğer liderlere yaptırım uygulamayı göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerine yer verildi.