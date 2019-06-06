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Hindistan’dan ABD yaptırımına rağmen S-400 almaya devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Hindistan, ABD yaptırımlarına rağmen Rusya’dan S-400 alma sözleşmesinde ilerleme taahhüdü verdi.Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya yapımı S-400 hava savunması satın almaya konusunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Hindistan, ABD yaptırımlarına rağmen Rusya’dan S-400 alma sözleşmesinde ilerleme taahhüdü verdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya yapımı S-400 hava savunması satın almaya konusunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Kumar, "Rusya ile imzalanmış bir sözleşmemiz zaten var sözleşmeyi uygulamak için adımlar atıldığını zaten biliyorsunuz. Rusya ile anlaştık ve ABD yönetimi ile de, Rusya’dan askeri teçhizat almaya karar veren herhangi bir devlete ekonomik kısıtlamalar getirme hakkı veren 2017 tarihli Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) ile alakalı bir anlaşmamız zaten var" dedi.
Bakanlık Sözcüsü Kumar, Hindistan ile ABD arasındaki savunma işbirliği ve stratejik ortaklığın Rusya ile olduğu gibi önemli olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Hindistan medyasında çıkan bir haberde, bir üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisinin, Hindistan’ın Rus S-400’ü satın alma kararının ülkenin ABD ile gelecekteki savunma işbirliğini baltalayabileceğini iddia ettiğini belirtilmişti.
Hindistan ve Rusya geçtiğimiz Ekim ayında S-400 hava savunma füzesi sistemleri için 5,43 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. İlk parti Hindistan’a 2020 Ekim’inde teslim edileceği, geriye kalan dört partinin ise 2023 yılına kadar Hindistan Hava Kuvvetlerine teslim edileceği katılacağı belirtilmişti. Ancak ABD, CAATSA ile uyumlu olarak yaptırımların göz ardı edilemeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
ABD Hint-Pasifik Güvenlik İşleri Savunma Sekreteri Yardımcısı Randall Schriver’ın Mart ayında Hindistan’ın Rusya’yla yaptığı S-400’ün anlaşmasının ortaya çıkardığı sorunu çözmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, Nisan ayında, ABD’nin Rus askeri teçhizatı satın alma konusunda kendilerine ceza vermekten kaçınacağını umduğunu belirtmiş, "S-400 konumuzda kendimizi iyi bir şekilde ifade ettik. Bu duyuldu ve anlaşıldı. Öne sürülen bakış açısı takdir edildi" demişti.
ABD, Hindistan dışında Türkiye’yi de Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasını terk etmeye ikna etmeye çalıştı ve Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit etti. Türkiye ise ABD tehditlerine boyun eğmeyeceğini sürekli olarak vurguladı ve anlaşma konusundaki taahhüdünü tekrar yineledi.

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