Hindistan’dan ABD’ye Seyahate Kısıtlama

Biden Ocak ayında benzer bir yasağı Güney Afrika için getirmiş, ayrıca Brezilya, İngiltere, İrlanda ve 26 Avrupa ülkesinde bulunan neredeyse tüm ABD vatandaşı olmayan yolcuların ülkeye seyahatini de yasaklamıştı. Bu politika dahilindeki diğer ülkeler ise Çin ve İran.

Biden tarafından imzalanan kararda Hindistan’daki vakaların dünyadaki tüm yeni vakaların üçte birini oluşturduğu belirtildi ve kamu sağlığını Hindistan’dan gelen yolculardan korumak için aktif önlemler alınması gerektiği kaydedildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada kısıtlamalara gerekçe olarak ‘‘Hindistan’daki Corona virüsü salgınının ‘‘büyüklüğü ve ölçeği’’ gösterildi.

4 Mayıs Salı gününden itibaren başlayacak yasaklar Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tavsiyesi üzerine belirlendi.

Başkan Joe Biden Cuma günü Corona virüsü salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan’a yeni seyahat kısıtlamaları açıkladı. Buna göre ABD vatandaşı olmayanların büyük kısmının Hindistan’dan ABD’ye girişi yasaklandı.

ABD’nin kamu sağlığını korumak için uyguladığı seyahat kısıtlaması politikasına göre son 14 günde listede yer alan bu ülkelerde bulunmuş olanların ABD’ye seyahat etmeye elverişli olmadıkları belirtiliyor. ABD’de yaşama ve çalışma izni olanlarla aile üyeleri ve öğrenciler gibi bazı vatandaş olmayan gruplarsa kısıtlamalardan etkilenmiyor.

Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Toplam vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci sıradaki Hindistan son dokuz gündür arka arkaya günde 300 binden fazla yeni vaka açıklıyor. Hindistan son olarak Cuma günü görülen 386 bin 452 vakayla dünyadaki en yüksek günlük vaka sayısı rekorunu da kırmış oldu.

Ülkede ölü sayısı 200 bini geçerken toplam vaka sayısıysa 19 milyona yaklaştı. Sadece Şubat’tan bu yana 8 milyon yeni vaka kayıtlara geçti.

Sağlık yetkilileri gerçek rakamların bunun beş ile 10 katı daha yüksek olabileceği görüşünde.

Hindistan’a benzer seyahat kısıtlaması uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Singapur yer alıyor. Kanada, Hong Kong ve Yeni Zelanda ise Hindistan’la tüm ticari uçuşları durdurdu.