HABER
  4. Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişler artıyor

Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişler artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişler artıyor

DAKKA (AA) - Hindistan'dan Bangladeş'e 2 ayda 445 kişinin yasa dışı yollarla geçtiği bildirildi.

Bangladeş Sınır Güvenlik Teşkilatı Başkanı General Md Shafeenul İslam, düzenlediği basın toplantısında, kasım ve aralıkta 445 kişinin Hindistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini açıkladı.

Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişlerde artış yaşandığına dikkati çeken İslam, 2019 yılında binden fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gözaltına alınanların 606'sının erkek, 258'inin kadın ve 135'inin de çocuk olduğunu ifade eden İslam, operasyonlarda en az 3 insan kaçakçısının yakalandığını belirtti.

İslam, Sınır Güvenlik Teşkilatının yasa dışı geçişleri engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında kimlik sahibi olduHayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında kimlik sahibi oldu
Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildiKritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş geçiş Hindistan yasa dışı geçiş

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Bitlis Ahlat'ta kar yağışı okulları tatil etti

Bitlis'te bir ilçede eğitime ara verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.