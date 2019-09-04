Hindistan'dan Cammu Keşmirli belediye başkanına ev hapsi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinigar'ın Belediye Başkanı Cüneyt Azim Mattu'nun tedavi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ev hapsine alındığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, tedavi için Yeni Delhi'de bulunan ve Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran ve bölgeyi merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayıran anayasa değişikliğinin ardından "ihtiyati tedbirler" kapsamında seyahat yasağı getirdiği Keşmirli siyasetçi, Hint medyasında konuyla ilgili yaptığı eleştiriler sonrası ev hapsine alındı.

Mattu, Hint televizyonu NDTV'ye verdiği mülakatta, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını ve Hint yönetiminin karar sonrası tepkileri önlemek amacıyla bölgedeki yerel siyasi partilerin temsilcilerini gözaltına almasını ve asayiş önlemlerini artırmasını eleştirmişti.

Cammu ve Keşmir Halk Konferansı (JKPC) üyesi Mattu, "Keşmir'de siyasi aktivistler yıllardır ana akım siyaset çizgisini sürdürmek adına terörist unsurların baskı ve tehditlerine göğüs geriyorlar. Oysa şimdi onlar hükümet eliye yürütülen bir sürek avına maruz kalıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.