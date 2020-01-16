HABER
  4. Hindistan'dan Çin ve Pakistan'a "Keşmir görüşmesi" tepkisi

Hindistan'dan Çin ve Pakistan'a "Keşmir görüşmesi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Hindistan'dan Çin ve Pakistan'a "Keşmir görüşmesi" tepkisi

Hindistan, Çin'in Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Sözcüsü Raviş Kumar, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, dün akşam, BMGK'de kapalı gerçekleştirilen "Keşmir görüşmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kumar, Pakistan'ın çabaları ve Çin aracılığıyla BMGK'de Keşmir konulu bir toplantı düzenlenmesini, "BMGK'nın kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi ve toplantıdan bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların iki ülke arasında tartışılması gerektiğine vurgu yapan Kumar, bu mesajın açık ve net şekilde Pakistan'a iletildiğini umduklarını kaydetti.

Kumar, "Çin, bu tür eylemlerde bulunmaktan kaçınmalıdır." dedi.

- Dün düzenlenen kapalı oturum

Dün akşam, BMGK üyeleri, Çin'in girişimiyle, Hindistan ile Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'e ilişkin kapalı toplantı düzenlemişti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cün, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM yetkililerinden sahadaki durum hakkında bilgi aldığını, anlaşmazlık sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.

ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa, geçen ay Çin'in Keşmir konulu toplantı talebine engel olmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere 16 Ağustos'ta kapalı oturumda toplanmıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Ülkelerinde mülteci olan Suriyelilere Türkiye sahip çıkıyorÜlkelerinde mülteci olan Suriyelilere Türkiye sahip çıkıyor
Türkiye ile İran arasında kritik görüşme! Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çin Hindistan Keşmir Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da uyuşturucu baskını! Çelik kasada sakladılar

Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar

Kocaeli'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: Bakan Akar İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

Çığlık sesini duyan polisi aradı! Kadını öldürüp kanepenin içine sakladı

Çığlık sesini duyan polisi aradı! Kanepenin içinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.